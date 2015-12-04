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معارض سورى بارز: دور مصر استراتيجى فى حل الأزمة السورية

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معارض سورى بارز: دور مصر استراتيجى فى حل الأزمة السورية معارض سورى بارز: دور مصر استراتيجى فى حل الأزمة السورية

>وصف القيادى السورى المعارض وعضو لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الدكتور خالد محاميد ، دور بأنه "الدور الإستراتيجس الأنضج" فى رؤية الحل السياسى للخروج من الأزمة التى تعانى منها سوريا منذ حوالى خمسة أعوام وذلك لما لمصر من دور كبير وحيوى تاريخى .

وأثنى محاميد - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ تعقيبا على المباحثات التى جرت بين وفد المعارضة السورية ووزير الخارجية سامح شكرى - أثنى على الجهود التى تقوم به مصر بما فى ذلك خلال الأيام الأخيرة من أجل ضمان نجاح مؤتمر الرياض.

وأشار المعارض السورى البارز إلى الأهمية الكبيرة لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة إلى باريس من ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية والانتقال السياسى والتدريجى على أساس مخرجات "جنيف ١" .
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