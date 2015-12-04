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مسئول أوروبى لـCNN: داعش يستهدف ضرب بريطانيا بعد عمليات باريس

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مسئول أوروبى لـCNN: داعش يستهدف ضرب بريطانيا بعد عمليات باريس مسئول أوروبى لـCNN: داعش يستهدف ضرب بريطانيا بعد عمليات باريس
نقلت "سى إن إن" الأمريكية عن مسئول أوروبى رفيع المستوى فى مجال مكافحة الإرهاب قوله إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن تنظيم داعش يرغب فى ضرب بريطانيا بعدما قام بشن هجمات على باريس فى فرنسا، مشيرا إلى صعوبة تعقب أثر صلاح عبد السلام المسلح الثامن المشارك فى هجمات باريس الشهر الماضى.

وأشارت الشبكة إلى أن أجهزة الأمن الأوروبية لم تتعقب عبد السلام منذ أن تم توصيله من قبل صديق له فى مدينة بروكسل البلجيكية فى الرابع عشر من نوفمبر، اليوم التالى للهجمات.

وقال المسئول الأوروبى إن المحققين يعتقدون الآن إنه استطاع أن يتخفى بشأن مشاركته فى الهجمات الإرهابية، مضيفا إن عبد السلام كان مذعورا عندما طلب أصدقائه فى بروكسل ليذهبوا إليه ويصطحبوه من باريس. وقال إنه يعتقد أن داعش ربما لن ترحب بعودته حتى لو استطاع أن يصل إلى سوريا.

من ناحية أخرى، تشير المعلومات الاستخباراتية التى حصلت عليها أجهزة الأمن الأوروبية إلى أن داعش يهدف إلى مهاجمة بريطانيا فى متابعة لعملية باريس. وتشير المعلومات إلى أن مقاتلى داعش البريطانيين قد أوكلت إليهم المهمة من قبل عملاء داعش البارزين للعودة إلى بلادهم وتنفيذ الهجوم. ولم يتضح ما إذا كان التهديد وشيكا والمكان المستهدف، إلا أن المسئول يقول إنه المخاوف تعززت بعد تصويت مجلس العموم البريطانى يوم الأربعاء بالسماح بشن ضربات بريطانية ضد داعش فى سوريا.

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