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المطران حنا: مدينة القدس ستبقى متميزة بوحدة أبنائها المسلمين والمسيحيين

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المطران حنا: مدينة القدس ستبقى متميزة بوحدة أبنائها المسلمين والمسيحيين المطران حنا: مدينة القدس ستبقى متميزة بوحدة أبنائها المسلمين والمسيحيين

>أكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكسية أن مدينة القدس ستبقى متميزة بوحدة أبنائها المسلمين والمسيحيين وتعاضدهم ودفاعهم عن مدينتهم ومقدساتهم .

جاء ذلك خلال استقبال المطران حنا صباح اليوم الجمعة وفدا طلابيا من جامعة بيرزيت الذين وصلوا إلى مدينة القدس فى زيارة تضامنية مع أهلها ولتفقد مقدساتها ومؤسساتها.

وشدد المطران حنا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطينى الواحد، مؤكدا أن الأقصى والقيامة فى مدينة القدس هما عنوان كرامتنا وصمودنا وثباتنا فى هذه الأرض.
>وطالب المطران، الطلاب بأن يتحلوا بالحكمة والمسئولية والوعي، موضحا أن أية فتن أو تصدعات داخلية لا يستفيد منها إلا أعداؤنا الذين يريدوننا أن نكون مشرذمين ومفككين.

وقد بدأ الطلاب زيارتهم للقدس بلقاء مع المطران عطا الله حنا الذى ألقى أمامهم محاضرة عن مكانة مدينة القدس الروحية والوطنية ووضعهم فى صورة ما يحدث فى مدينة القدس.
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