الظاهرة رونالدو يكشف.. كيف دفعه مدرب مصر للرحيل عن إنتر ميلان

تحدث رونالدو نجم الكرة البرازيلية السابق عن الأيام التي قضاها لاعبا في صفوف إنتر ميلان قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في صيف عام 2002 بعد حصده لكأس العالم مع منتخب بلده.

وأكد هداف مونديال كوريا واليابان مطلع القرن الحالي أنه يشجع النيراتزوري من كل قلبه ويتمنى أن يحصد لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم مع مدربه روبرتو مانشيني.

واسترجع بطل العالم مرتين مع البرازيل ذكرياته مع إنتر في حوار مع صحيفة إل ماسيجيرو الإيطالية.

وقال رونالدو:"أفتخر بتاريخي والفترة التي قضيتها مع إنتر رغم أن النهاية كانت صادمة عندما خسرنا اللقب في اليوم الأخير لصالح يوفنتوس".

وأضاف "لم أرغب في الرحيل لكنني لم أستطع الاستمرار مع هيكتور كوبر. الرئيس ماسيمو موراتي لم يفعل شيئا حيال الأمر فقررت ترك الفريق".

وأردف "تدريبات كوبر كانت قاسية جدا. جعلت العلاقة بيني وبينه معقدة".