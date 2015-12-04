وسط اضطرابات إقليمية.. إسرائيل تغازل السياح الروس

يحاول مسؤولو السياحة الإسرائيلية الاستفادة من اضطرابات المنطقة في تسويق بلادهم أمام السياح الروس، كبديل لتركيا وشبه جزيرة سيناء.

وقال المسؤولون، أمس الخميس، إنهم أطلقوا حملة تواصل لجذب السياح الروس. والدافع وراء هذه الحملة يأتي جزئيا على خلفية تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء وإسقاط تركيا طائرة حربية روسية مؤخرا.

وردت روسيا بوقف رحلاتها إلى ومن مصر، فيما فرضت عقوبات ضد تركيا تشمل حظر مبيعات العروض السياحية. وكلا البلدين يجتذب في العادة ملايين السياح الروس سنويا.

من جانبه، قال وزير السياحة الإسرائيلية ياريف ليفين إنه يأمل أن يرى تدفقا روسيا، ابتداء من الأسابيع المقبلة.

(أب)