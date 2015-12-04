أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وسط اضطرابات إقليمية.. إسرائيل تغازل السياح الروس

Google+ Print
وسط اضطرابات إقليمية.. إسرائيل تغازل السياح الروس وسط اضطرابات إقليمية.. إسرائيل تغازل السياح الروس

أرشيفية

يحاول مسؤولو السياحة الإسرائيلية الاستفادة من اضطرابات المنطقة في تسويق بلادهم أمام السياح الروس، كبديل لتركيا وشبه جزيرة سيناء.

وقال المسؤولون، أمس الخميس، إنهم أطلقوا حملة تواصل لجذب السياح الروس. والدافع وراء هذه الحملة يأتي جزئيا على خلفية تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء وإسقاط تركيا طائرة حربية روسية مؤخرا.

وردت روسيا بوقف رحلاتها إلى ومن ، فيما فرضت عقوبات ضد تركيا تشمل حظر مبيعات العروض السياحية. وكلا البلدين يجتذب في العادة ملايين السياح الروس سنويا.

من جانبه، قال وزير السياحة الإسرائيلية ياريف ليفين إنه يأمل أن يرى تدفقا روسيا، ابتداء من الأسابيع المقبلة.

 (أب)

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية

كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي

نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان

نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان