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لاعب برشلونة يعترف بالتهرب الضريبي.. ويتوصل لاتفاق بحبسه مع إيقاف التنفيذ

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لاعب برشلونة يعترف بالتهرب الضريبي.. ويتوصل لاتفاق بحبسه مع إيقاف التنفيذ لاعب برشلونة يعترف بالتهرب الضريبي.. ويتوصل لاتفاق بحبسه مع إيقاف التنفيذ

(إفي): توصل الأرجنتيني خابيير ماسكيرانو، لاعب وسط برشلونة لاتفاق مع النيابة الإسبانية يقضي بحبسه عاما مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 815 ألف يورو في قضية تهربه من دفع ضرائب بقيمة 1.5 مليون يورو.

وصرحت مصادر قضائية لـ(إفي) أن هيئة الدفاع عن اللاعب توصلت لاتفاق يقضي بحبس ماسكيرانو عاما واحدا مع إيقاف التنفيذ مقابل الإقرار بتهم التهرب الضريبي الموجهة له.

كان ماسكيرانو قد أقر أمام قاضية بإحدى دوائر محكمة جافا بمدينة برشلونة (شمال شرقي إسبانيا) بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.5 مليون يورو.

وتقول النيابة العامة إن ماسكيرانو تهرب من دفع ضرائب بقيمة 1.5 مليون يورو عبر منح حقوقه الدعائية لشركات داخل دول تعتبر ملاذا ضريبيا.

وأقر اللاعب بتهمة عدم إدراج الإيرادات الخاصة بحقوقه الدعائية في الإقرارات الضريبية لعامي 2011 و2012، ودفع مبلغ الـ1.5 مليون يورو المستحقة بالإضافة إلى 200 ألف يورو أخرى كفوائد.

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