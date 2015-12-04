النيابة تناظر جثث ضحايا حادث الهجوم على ملهى ليلى بالعجوزة

انتقل فريق من نيابة العجوزة برئاسة المستشار محمود هاشم، إلى مستشفى العجوزة، لمناظرة جثث حادث الهجوم على مطعم الصياد، والذى أسفر عن مصرع 16 شخصا حتى الآن.

وكان قد اندلع حريق هائل داخل مطعم وبار بجوار فندق شهرزاد بمنطقة العجوزة، ما أدى إلى مصرع العديد من العاملين ورواد المحل.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن هناك معلومات أولية حول إلقاء أشخاص "مولتوف" داخل المطعم، مما أدى إلى اندلاع الحريق، وتجرى قوات الأمن تمشيط المنطقة بالكامل.

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