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رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني يغادر القاهرة

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رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني يغادر القاهرة رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني يغادر القاهرة

مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم، الفريق أول “كاتسوتشي كاوانو” رئيس الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني على رأس وفد في ختام زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام بحث خلالهت دعم علاقات التعاون بين واليابان.

وكان الفريق أول كاوانو قد وصل القاهرة يوم الثلاثاء الماضي قادما من تركيا حيث كان على رأس مستقبليه بمطار القاهرة الدولي الفريق “محمود حجازي” رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسفير “تاكيهيرو كاجاوا” سفير اليابان لدى مصر.

يذكر أن الفريق أول كاوانو قد بحث مع الجانب المصري دعم علاقات التعاون خاصة في المجال العسكري إضافة لبحث قضايا المنطقة خاصة مواجهة التنظيمات الإرهابية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وعملية السلام بالشرق الأوسط إضافة للتعاون في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك على ضوء فوز مصر واليابان بعضوية مجلس الأمن لعامي 2016 و 2017.

 

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