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النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائى حول حريق جراج قسم الطالبية

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النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائى حول حريق جراج قسم الطالبية النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائى حول حريق جراج قسم الطالبية
طلبت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اشتعال النيران فى جراج تابع لقسم شرطة الطالبية، ما أدى إلى احتراق عدد من السيارات والمركبات والـ"توك توك"، كما طلبت النيابة تقرير المعمل الجنائى حول الحريق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

أشارت التحقيقات الأولية إلى أن عددا من الأهالى أطلقوا ألعابا نارية، احتفالاً بحفل زفاف، ما أدى إلى إصابة أحد الـ"شماريخ" للأشجار المتواجدة داخل الجراج واحتراقها، ومن ثم امتداد النيران إلى باقى أجزاء الجراج.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، تلقت بلاغاً باشتعال النيران فى جراج قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقل فريق من رجال الحماية يصاحبه عدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق تحت إشراف العميد هانى سعيد والنقيب عطية نصر، وتولى عملية إخماد النيران.

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