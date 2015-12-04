شاهد عيان: ضحايا "ملهى العجوزة" لم يتمكنوا من الهرب بسبب ضيق المدخل

أكد شاهد عيان على حادث الهجوم على ملهى ليلى بشارع النيل بالعجوزة، أن الحادث وقع الساعه 6 صباح اليوم الجمعة، حيث هاجم مجهولون الملهى وألقوا عليه زجاجات ملوتوف وفروا هاربين، مما أدى إلى اشتعال النيران سريعا.

وأضاف الشاهد أن الضحايا من رواد الملهى لم يتمكنوا من الهروب بسبب شده الحريق ونظرا لضيق المدخل الخاص بالملهى.

وقال الشاهد أن الملهى يفتح أبوابه من الساعة الـ6 مساءًا حتى الساعة الـ7 من صباح اليوم التالى، مشيرًا إلى أن كاميرات المراقبة الخاصة بعقارى جوار محيط الحادث رصدت الواقعة.

بالفيديو والصور.. مصرع 12 وإصابة 5 فى هجوم بالمولوتوف على ملهى ليلى بالعجوزة

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