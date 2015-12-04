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الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع دعوات التظاهر‎

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الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع دعوات التظاهر‎ الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع دعوات التظاهر‎

أرشيفية

شددت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر من إجراءاتها الأمنية، اليوم الجمعة، تزامنًا مع الدعوات التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للتظاهر تضامنًا مع المواطن “طلعت شبيب”، الذي توفى نتيجة تعذيبه داخل قسم شرطة
> الأقصر .

ورفعت أجهزة الأمن حالة الاستعدادات القصوى، لتأمين جميع المنشآت الحكومية، وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الكمائن الثابتة والمتحركة، وتعيين حراسات مشددة على المنشآت المهمة من خلال الاستعانة برجال العمليات الخاصة، وقوات
> الانتشار السريع، لمواجهة أية أحداث طارئة .

وتضمنت الإجراءات تفتيش كل السيارات، وفحص هويات كل القادمين والمغادرين منعًا لدخول أي عناصر تخريبية إلى أراضي المحافظة.

وتم تكثيف التواجد الأمني في المناطق السياحية، حيث تم نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق الداخلية والخارجي مع الدفع ببعض الكلاب البوليسية، وأجهزة الكشف عن المتفجرات، لضبط أي سيارة مفخخة، بينما شهد محيط مديرية أمن
> الأقصر استنفار أمني واسع .

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