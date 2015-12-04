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حبس 4 ضباط للتحقيق في وفاة طلعت شبيب

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حبس 4 ضباط للتحقيق في وفاة طلعت شبيب حبس 4 ضباط للتحقيق في وفاة طلعت شبيب

القتيل طلعت شبيب

قررت نيابة الأقصر، برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر، وبإشرافٍ من المستشار عادل عزت، المحامي العام الأول لنيابات استئناف قنا، فجر اليوم الجمعة، حبس 4 ضباط متهمين في واقعة تعذيب المواطن “طلعت شبيب” حتى الموت داخل قسم شرطة الأقصر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، مع ضبط وإحضار 5 أمناء شرطة، لتورطهم في الواقعة، وذلك عقب صدور تقرير الطب الشرعي، الذي أكد وجود إصابة بجسم القتيل ما أدت إلى وفاته.
> وتبين من تقرير الطبيب الشرعي، الذي صدر مساء أمس الخميس، أن القتيل تعرض لضربة في العنق، والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، ما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، ما تسبب في الوفاة، وعقب صدور التقرير، واجهت النيابة العامة الضباط الأربعة المتهمين، وهم النقيب إبراهيم عمارة، وملازم أول محمد أحمد محمد، وملازم أول سمير هاني حسين، وملازم أول باهر طه، كما تم الاستماع إلى شهادة 4 مجندين، وهم :” أحمد محمد، مؤمن عبدالرحمن، محمد حنفي، وحمتو أبو القاسم “، بنتائج التقرير.

وباشر المستشار حمدي عبدالعليم أبو تايب، وكيل النيابة، برئاسة المستشار حامد النجار، رئيس نيابة الأقصر، وسكرتارية أحمد نجم الحجاجي، التحقيقات التي استمرت لمدة 9 ساعات، والتي انتهت بإخلاء سبيل المجندين بعد سماع شهاداتهم، وحبس الضباط الـ 4 المتهمين، وضبط وإحضار 5 أمناء شرطة متورطين في الواقعة، وهم:” مصطفى جمال، محمد أبوغنيمة، محمود سيد، وموسى يوسف، ومرسال حفني “.

 

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