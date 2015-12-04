شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة

استشهد شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة في منطقة تل ارميدة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال أن الشابين حاولا طعن جندي إسرائيلي بالسكين، فيما أكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أعدمت الشابين طاهر فيصل فنون (19عاما)، وفيصل عبد المنعم فنون (15عاما) بعد إطلاق النار عليهما في تل ارميدة وجرى التعرف عليهما من خلال الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله أن جثتين لشابين فلسطينيين ملقتين على الأرض بعد أن سمع وابلا من إطلاق الرصاص عليهما، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال محتجزة الجثامين كالعادة.