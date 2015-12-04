أوباما يضيء شجرة عيد الميلاد ويتذكر ضحايا حادث كاليفورنيا

أضاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأسرته شجرة عيد الميلاد الوطنية وتذكر ضحايا حادث اإلاق النار في كاليفورنيا يوم الأربعاء.

وقال أوباما أثناء إضاءة أنوار الشجرة الوطنية للعام الثالث والتسعين “خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد.. عيد ميلاد سعيد للجميع”، وفقًا لما ذكرته “رويترز”.

وقاد أوباما الذي أحاطت به زوجته وابنتاه ووالدة زوجته العد التنازلي في حديقة البيت الأبيض في احتفال تضمن عروضاً لمغني البوب ألو بلاك وفرقة فول اوت بوي.

واستغل أوباما لحظة خلال الاحتفال لتذكر ضحايا حادث إطلاق النار في كاليفورنيا، يوم الاربعاء، ودعا بصوت حزين الأمريكيين إلى “استدعاء روح الوحدة”.

وقال “مصابهم هو مصابنا أيضاً ذلك لأننا أسرة أمريكية واحدة. نعتني ببعضنا البعض في السراء والضراء. يجب أن يعلموا أننا جميعاً نهتم بهم في موسم العطلات هذا”.

وكان 14 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 21 في حادث إطلاق نار نفذه مسلحان في كاليفورنيا أمس الأول.