أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة بعد لقاء بيدفيست وردود فعل نجوم الفريق -
الشوط الثاني من مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ضمن مباريات ذهاب الدور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية -
كأس الكونفدرالية: لقاءات مع نجوم سموحة بعد التعادل السلبي مع بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع أحمد أيمن منصور لاعب المصري بعد الهزيمة من كمبالا سيتي -
لماذا نخاف من الظلام ؟ -
سيدة تقتحم بسيارتها غرفة نوم وتصطدم بالسرير -
نائبة: الدبلوماسية المصرية قادرة على إذابة كافة الخلافات مع السودان -
13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة -
القوة والسرعة.. عنوان السيارات «السيدان» في معرض نيويورك الدولي -
رغم أهميته الجماهيرية.. هذه السيارات الشهيرة تغيب عن معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أوباما يضيء شجرة عيد الميلاد ويتذكر ضحايا حادث كاليفورنيا

Google+ Print
أوباما يضيء شجرة عيد الميلاد ويتذكر ضحايا حادث كاليفورنيا أوباما يضيء شجرة عيد الميلاد ويتذكر ضحايا حادث كاليفورنيا

أوباما يضيء شجرة عيد الميلاد 

أضاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأسرته شجرة عيد الميلاد الوطنية وتذكر ضحايا حادث اإلاق النار في كاليفورنيا يوم الأربعاء.

وقال أوباما أثناء إضاءة أنوار الشجرة الوطنية للعام الثالث والتسعين “خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد.. عيد ميلاد سعيد للجميع”، وفقًا لما ذكرته “رويترز”.

وقاد أوباما الذي أحاطت به زوجته وابنتاه ووالدة زوجته العد التنازلي في حديقة البيت الأبيض في احتفال تضمن عروضاً لمغني البوب ألو بلاك وفرقة فول اوت بوي.

واستغل أوباما لحظة خلال الاحتفال لتذكر ضحايا حادث إطلاق النار في كاليفورنيا، يوم الاربعاء، ودعا بصوت حزين الأمريكيين إلى “استدعاء روح الوحدة”.

وقال “مصابهم هو مصابنا أيضاً ذلك لأننا أسرة أمريكية واحدة. نعتني ببعضنا البعض في السراء والضراء. يجب أن يعلموا أننا جميعاً نهتم بهم في موسم العطلات هذا”.

وكان 14 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 21 في حادث إطلاق نار نفذه مسلحان في كاليفورنيا أمس الأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا