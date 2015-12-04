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استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

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استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي “أرشيفية”

قتل شخصان فلسطينيان بالرصاص في اعتداء طعن أصيب خلاله جندي إسرائيلي بجروح طفيفة في تل الرميدة بالخليل بالضفة الغربية الليلة الماضية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه تمت تصفية الشخصين الفلسطينيين بإطلاق النار عليهما، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وفي منطقة رام الله تعرضت سيارة إسرائيلية لإطلاق النار مما ألحق بها أضراراً دون وقوع إصابات.

وبمقتل هذين الشخصين ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 112 في موجة التوتر بين الفلسطينيين مع إسرائيل منذ مطلع الشهر الماضي فيما قتل 23 إسرائيلياً جراء عمليات طعن ودهس نفذها شبان فلسطينيون.

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