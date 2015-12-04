إشعاع من كارثة نووية يابانية يصل إلى قبالة السواحل الأمريكية

قال علماء إن اشعاعاً من كارثة نووية حدثت في اليابان عام 2011 انتشر قبالة سواحل أمريكا الشمالية وإن معدل التلوث يزداد في مواقع سبق رصده فيها رغم أن المستويات لا تزال أدنى من أن تهدد حياة البشر أو الحياة في المحيطات.

وقال كين بويسلر وهو خبير بحري في المواد المشعة يعمل في معهد وودز هول لعلوم المحيطات إن الإختبارات التي أجريت على مئات العينات من مياه المحيط الهادي أكدت أن محطة فوكوشيما النووية اليابانية لا تزال تسرب نظائر مشعة بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على انصهار قلب مفاعلها، نقلاً عن “رويترز”.

وتم اكتشاف كميات ضئيلة من مادة سيزيوم-134 في محيط مئات الكيلومترات من سواحل ولايات أوريجون وواشنطن وكاليفورنيا الأمريكية في الشهور الأخيرة بالإضافة إلى قبالة ساحل جزيرة فانكوفر الكندية.

وبحسب “رويترز”، اكتشف نظير مشع آخر هو سيزيوم-137 بمستويات منخفضة في كل عينة مياه بحر تقريبا خضعت للاختبار في معهد وودز هول وهو مؤسسة أبحاث لا تهدف للربح. وهذا النظير المشع هو من المخلفات المشعة من تجارب الأسلحة النووية التي أجريت من الخمسينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي.

وقال بويسلر في رسالة بالبريد الالكتروني “رغم حقيقة أن مستويات التلوث قبالة سواحلنا لا تزال أدنى بكثير من حدود السلامة التي حددتها الحكومة لصحة الإنسان أو الحياة البحرية فإن تغير الكمية يسلط الضوء على ضرورة مراقبة مستويات التلوث في المحيط الهادي كله عن كثب”.