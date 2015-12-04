"أنترستو".. عقار جديد يساعد فى مكافحة قصور وظائف القلب

يعانى الملايين من الأمريكيين من الشيخوخة وفشل وظائف القلب، إلا أنه مازال هناك عدد قليل جدا من الخيارات للتعامل معها، والآن، تشير البحوث الطبية الحديثة إلى أن دواء جديدا أطلق عليه اسم أنترستو قد يساعد هؤلاء المرضى.

فقد قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 8400 مريض فشل فى وظائف القلب مع انخفاض نسبة الطرد، حيث يضعف القلب ويفقد قدرته على ضخ الدم، ليتم اختبار عدد من العقاقير الطبية المعالجة من بينها أنترستو وفازوتيك وفالسارتان العقاقير الأشهر لعلاج قصور وظائف القلب.

وأشارت المتابعة إلى أن الأشخاص الذين تناولوا عقار أنترستو الجديد تحسنت صحتهم لمدة أطول مقارنة بأقرانهم ممن تناولوا العقاقير العلاجية التقليدية الأخرى.

>ويرى العلماء أن النتائج المتوصل إليها تعد نتائج واعدة ومبشرة لتحسين كفاءة العلاجات الطبية المقدمة لعلاج حالات قصور وظائف القلب.

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