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استمرار المعارك فى تعز باليمن ومقتل 8 من الميليشيات

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استمرار المعارك فى تعز باليمن ومقتل 8 من الميليشيات استمرار المعارك فى تعز باليمن ومقتل 8 من الميليشيات

>ذكر المجلس العسكرى بمحافظة تعز باليمن أن ميليشيات الحوثيين وصالح قامت بقصف عنيف للأحياء السكنية بمدينة تعز بالمدفعية والصواريخ ردا على الخسائر التى منيت بها فى جبهات القتال فى المحافظة وسمع دوى الانفجارات القوية فى أماكن متفرقة .

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس، فى تقريره اليومى عن سير معارك تحرير تعز، أن قوات الجيش والمقاومة خاضت معارك مع الميليشيات فى منطقة نجد قسيم غرب المدينة وواصلت عملية تطهير جيوب وقناصى المليشيا من منازل المواطنين والمناطق التى يتمركزون بها لفتح الطريق الرئيسى بالمنطقة ..كما وقعت اشتباكات مناطق الضباب والمسراخ .

وأضاف أن طائرات دول التحالف العربى قصفت مواقع تمركز الميليشيات فى محيط القصر الجمهورى ورأس النقيل بالاقروض بمديرية المسراخ ونجد قسيم والمعهد الفنى بمديرية حيفان شرق تعز القريبة من محافظة لحج الجنوبية، وأشار إلى أن الميليشيات قصفت فى الليل مستشفى الثورة بعدد من القذائف مما أدى إلى إصابة اثنين من العاملين بها بجروح .

وأشار المركز إلى أن معارك الأمس أسفرت من مقتل 8 من الميليشيات وإصابة 11، فيما قتل 5 من عناصر الجيش والمقاومة وأصيب 10 بالإضافة إلى مقتل مدنيين وإصابة 5 جراء قصف الأحياء السكنية .

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مصر 365