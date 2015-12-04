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حوار في الجول - مدرب بطل تونس: أعجبني الإسماعيلي.. وسأدرب الكبار إذا جئت مصر

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حوار في الجول - مدرب بطل تونس: أعجبني الإسماعيلي.. وسأدرب الكبار إذا جئت مصر حوار في الجول - مدرب بطل تونس: أعجبني الإسماعيلي.. وسأدرب الكبار إذا جئت مصر

قاد الهلال السوداني لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والآن يتولى الإفريقي التونسي في حملة الدفاع عن اللقب في الدوري المحلي.

ما هو رأي نبيل الكوكي في أداء الإسماعيلي؟ هل من الممكن أن يدرب في ؟ وما رأيه في مستوى الكرة العربية عموما؟

FilGoal.com يسأل والكوكي - الذي خلف دانييل سانشيز الفرنسي الذي قاد الإفريقي للفوز بالدوري الموسم الماضي - يجيب.

يقول صاحب الـ45 عاما:"ظاهرة إقالة المدربين في الوطن العربي أصبحت منتشرة للغاية فهنا في تونس أقيل 9 منهم ولم يمض من الموسم الجديد سوى 8 أسابيع. العقلية في بلداننا العربية تعتمد فقط على النتائج في تقييم المدربين".

وأضاف "الكرة العربية تراجعت بشدة في السنوات الماضية وإذا أرادت العودة فعليها توفير مقومات النجاح".

وأردف "الإسماعيلي أعجبني كثيرا فهو يضم مجموعة لاعبين أصحاب مهارات وقدرات طيبة خاصة في خط الوسط وسيظهر ذلك في المباريات الرسمية المقبلة".

وتابع "إذا جئت مصر فسأدرب أحد الفرق الكبيرة التي تملك الرغبة والقدرة على المنافسة على البطولات مثل الزمالك والأهلي والإسماعيلي".

وأكمل "أرى أن التونسي الأوليمبي قادرا على التأهل لنصف النهائي فيستطيع التغلب على جنوب إفريقيا لأنه يمتلك لاعبين أصحاب خبرة جيدة من خلال المشاركة في الدوري المحلي".

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