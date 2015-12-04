سقوط تشكيل عصابى لسرقة السيارات المحملة بالسجائر فى البحيرة

تمكن ضباط مباحث البحيرة، برئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات المحملة بالسجائر.

ترجع أحداث الواقعة للمحضر رقم 21303/2015 جنح مركز شرطة أبوحمص بشأن بلاغ "أحمد ع ح" مندوب بشركة ترانس بيزنس للسجائر المارلبورو (قطاع خاص) ومقيم بقرية الأبعادية مركز دمنهور، بأنه حال سيره بالسيارة رقم ق ل ب 172 ملك الشركة بطريق حوش عيسى – أبوحمص (فردى) استوقفه سيارتان إحداهما ملاكى ماركة دايو والأخرى نقل ماركة ديمكس يستقلهما مجموعة من الأشخاص مجهولين واصطحبوه بالسيارة قيادته حتى الكوبرى الدولى بدمنهور واستولوا على حمولة السيارة 24 كرتونة سجائر ماركة مارلبورو ومبلغ مالى نتيجة التحصيل وفروا هاربين تاركين السيارة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "ع ع إ" عاطل ومقيم الضهرية مركز إيتاى البارود سبق اتهامه فى ( 5 ) قضايا "سرقة ، سرقة بالإكراه" آخرها القضية رقم 10509/2015 جنايات مركز كوم حمادة " سرقة بالإكراه " والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 19673/2015 جنح مركز إيتاى البارود "تبديد" غيابى سنة وكفالة 100 جنيه، "ش م ال" عاطل ومقيم الضهرية مركز إيتاى البارود سبق اتهامه فى (4) قضايا متنوعة آخرها القضية رقم 10509/2015 جنايات مركز كوم حمادة " سرقة بالإكراه " ، "س ع س ح " عاطل ومقيم بندر الدلنجات سبق إتهامه فى عدد ( 3 ) قضايا " سرقة ، شروع فى قتل وسرقة بالإكراه ، مخدرات " والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 18754/2015 جنايات مركز الدلنجات " شروع فى قتل وسرقة بالإكراه " ، م أ ع ال " سائق ومقيم الضهرية مركز إيتاى البارود ، " س ن ن " صاحب محل سوبر ماركت ومقيم الأميرية القاهرة سبق إتهامه فى عدد ( 3 ) قضايا " تموينية " أخرهم القضية رقم 2108/2001 جنايات قسم الزاوية الحمراء القاهرة " تموين " والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية رقم 3865/2015 جنح قسم المطرية / القاهرة " تموين " غيابى سنة ، " م ع ح " عاطل ومقيم عزبة عاصم مركز إيتاى البارود سبق إتهامه فى القضية رقم 17527/2008 جنح مركز إيتاى البارود " خيانة أمانة "

اليوم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الأول والثانى بأحد الأكمنة المعدة لهم بأماكن ترددهم وبحوزتهم السيارتين المستخدمين فى الواقعة ( ب ر أ 8627 ماركة إيسوزو ديمكس دوبل كابينه نبيتى اللون ، 801541 ملاكى ماركة هيونداى إلنترا سوداء اللون " جارى فحصهما ".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وأنهم وراء ارتكاب الوقائع الأتية، المحضر 12173/2015 جنح قسم ثانى العامرية الإسكندرية " سرقة سيارة محملة بالسجائر " عن بلاغ " مصطفى شعبان أبوالعلا " مندوب مبيعات شركة أدخنة النخله ومقيم الدخيلة الإسكندرية ،واقعة المحضر 1882/2015 جنح مركز كوم حمادة " سرقة سيارة " عن بلاغ رضا أحمد إسماعيل بصل " كهربائى ومقيم زرقون مركز دمنهور ، " واقعة المحضر 10588/2015 جنح مركز كوم حمادة " شروع فى سرقة سيارة " عن بلاغ بشير رضا صبحى " مندوب بشركة ترانس بيزنس لسجائر المارلبورو " قطاع خاص " ومقيم طنطا غربية .

تم ضبط مسروقات الواقعة بعالية وواقعة المحضر رقم 12173/2015 جنح قسم ثانى العامرية الإسكندرية بإرشاد المتهمين المضبوطين وبعرضهم والمسروقات على المجنى عليهما تعرفا عليهم وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامى وضبط المتهمين الهاربين.

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