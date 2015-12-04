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رئيس الوزراء يصل جوهانسبرج للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي

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رئيس الوزراء يصل جوهانسبرج للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي رئيس الوزراء يصل جوهانسبرج للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي

المهندس شريف إسماعيل 

وصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الجمعة، إلى “جوهانسبرج” عاصمة جنوب أفريقيا في زيارة تستغرق يومين, يرافقه خلالها سامح شكري وزير الخارجية, وذلك للمشاركة في أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي والتي تنطلق اليوم وتستمر لمدة يومين.

وكان على رأس مستقبلي رئيس الوزراء بالمطار السفير شريف نبيل سفير في جنوب أفريقيا وأعضاء السفارة المصرية.

ويعد منتدى التعاون الصيني الأفريقي هو الإطار الرئيسي للتعاون والحوار بين الصين والقارة الأفريقية, والذي تأسس بمبادرة صينية, وعقد دورته الأولى في بكين عام 2000, وتولت مصر رئاسته المشتركة مع الجانب الصيني ما بين عامي 2006 و2012.

أ ش أ

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