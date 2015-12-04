مصدر: منح الضبطية القضائية لموظفى التعليم لغلق مراكز الدروس الخصوصية

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه تم منح الضبطية القضائية من قبل وزارة العدل لأعضاء الشئون القانونية بالديوان والمديريات والإدارات التعليمية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية فى جميع المحافظات.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تسلمت أمس الخميس قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل، الخاص بذلك، وتم عرضه على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية للبدء فى تطبيق القرار الوزارى.

الجدير بالذكر، أن الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم حصرت قرابة الـ1630 مركزًا فى عدد من المحافظات، وتم غلق عدد منها فى محافظات الشرقية والجيزة والإسكندرية والقاهرة، وعدد من المحافظات الأخرى.