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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا دافئ جنوبا.. والصغرى فى القاهرة 13

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا دافئ جنوبا.. والصغرى فى القاهرة 13 الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالا دافئ جنوبا.. والصغرى فى القاهرة 13

>يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا دافئ جنوب نهارا بارد ليلا ويستمر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضطرب، حيث تكون الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج بمعدل 2.50 إلى 3 متر، أما البحر الأحمر، فيكون أيضا فهو معتدل إلى مضطرب، حيث تكون الرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بمعدل 2 إلى 2.50 متر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 13 العظمى 20،

الإسكندرية

الصغرى 18 العظمى 20،

أسوان

الصغرى 12 العظمى 24.

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