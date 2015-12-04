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العليا للانتخابات تعلن اليوم نتائج جولة إعادة المرحلة الثانية بمؤتمر صحفى

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العليا للانتخابات تعلن اليوم نتائج جولة إعادة المرحلة الثانية بمؤتمر صحفى العليا للانتخابات تعلن اليوم نتائج جولة إعادة المرحلة الثانية بمؤتمر صحفى
تعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت بهيئة الاستعلامات للإعلان عن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

كان المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، قد صرح بإن اللجنة تسلمت جميع نتائج فرز اللجان العامة والفرعية فى الداخل لـ13 محافظة، جرت فيها جولة الإعادة بعد وصول نتائج محافظات القاهرة وجنوب وشمال سيناء.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الأمانة العامة للجنة راجعت النتائج ونقحتها تمهيداً للاعلان عنها السبت فى مؤتمر صحفى بدلاً من الجمعة الموعد الذى حددته اللجنة فى الجدول الزمنى.

وذكر "مروان" بأن المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات سيعلن عن المرشحين المخالفين فى الضوابط الدعاية الانتخابية، ومن تجاوزت حساباتهم البنكية ما حددته اللجنة من أموال لإنفاقها على الدعاية.

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