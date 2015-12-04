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رئيس الوزراء يصل لجوهانسبرج للمشاركة فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى

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رئيس الوزراء يصل لجوهانسبرج للمشاركة فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى رئيس الوزراء يصل لجوهانسبرج للمشاركة فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى
وصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الجمعة إلى جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا فى زيارة تستغرق يومين، يرافقه خلالها سامح شكرى وزير الخارجية، وذلك للمشاركة فى أعمال قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى والتى تنطلق اليوم وتستمر لمدة يومين.

وكان على رأس مستقبلى رئيس الوزراء بالمطار السفير شريف نبيل سفير فى جنوب أفريقيا وأعضاء السفارة المصرية.

ويعد منتدى التعاون الصينى الأفريقى هو الإطار الرئيسى للتعاون والحوار بين الصين والقارة الأفريقية، والذى تأسس بمبادرة صينية، وعقد دورته الأولى فى بكين عام 2000، وتولت مصر رئاسته المشتركة مع الجانب الصينى ما بين عامى 2006 و2012.
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