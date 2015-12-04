الطائرات تقصف مواقع للميليشيات شمال وغرب صنعاء اليمنية

>قصفت طائرات دول التحالف العربى قبل فجر اليوم الجمعة مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت مواقع على المدخلين الشرقى والغربى من العاصمة شملت معسكر جبل نقم فى الشرق ومعسكر خشم البكرة القريب من مبنى الأمن القومى الواقع فى طريق صنعاء مأرب ومنطقة شملان القريبة من معسكر الاستقبال التابع للحرس الجمهورى فى الغرب وقاطرة وقود فى ذهبان على الطريق المؤدى إلى محافظة عمران.

كما استهدفت الطائرات منطقة قريبة من معسكر السواد التابع للحرس الجمهورى جنوب العاصمة ومنطقة سنحان مسقط رأس الرئيس السابق، واستمرت الطائرات تحلق فى سماء العاصمة حتى الفجر وسط إطلاق المضادات الأرضية تجاهها.