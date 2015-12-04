نائب بالإسماعيلية: أولوياتى حقوق الفلاحين ومراجعة عقود عمال مناطق الاستثمار

قال النائب أحمد سعيد شعيب والفائز فى جولة الإعادة في الدائرة الثالثة ، والتي تضم مركز الإسماعيلية وأبوصوير وفايد فى تصريحات "لليوم السابع " انه سوف يعمل علي حماية حقوق المزارعين والفلاحين وتوفير حياة آمنة وصحية لشعب الإسماعيلية بوجه عام وأبناء دائرته بشكل خاص.

وأشار شعيب إلى أنة في مقدمة عمله الشباب الذين يعملون في منطقة الاستثمار يجب مراجعة وتعديل عقود الكثير من العاملين التي تضمن حقوقهم عند الإصابة أو في حقهم في العلاج وذلك لتوفير حياه كريمة لهم وثانية معاناة الفلاحين من أبناء دائرته وهي فى الحصول على الأسمدة والبذور وتسويق المحاصيل الزراعية وذلك مع الاحتفاظ بالحقوق الأصيلة والتي أقرها الدستور المصري مثل الحق فى العلاج والتعليم والعمل على تطوير القرى الفقيرة.

وأضاف شعيب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو من شجع الاقتصاد المصري على النهوض من كبوته، وذلك من خلال قوانين مشجعة على الاستثمار إلى جانب إقامة عدد من المشروعات التنموية وأبرزها مشروع حفر قناة السويس الذي سيوفر فرص عمل كبيرة لأبناء مصر والإسماعيلية بصفة خاصة. واختتم شعيب قائلا اشكر جميع العائلات وأبناء الدائرة جميعاً الذين كانوا بجانبي وخاصة قيادات وأعضاء حزب المؤتمر.