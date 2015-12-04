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سعيد الظاهري: الامارات حققت نجاحات في كل الميادين

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سعيد الظاهري: الامارات حققت نجاحات في كل الميادين سعيد الظاهري: الامارات حققت نجاحات في كل الميادين

المغرب

في الرباط، صرح العصري سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة المغربية، بأن احتفالات الدولة هذه السنة بالذكرى الرابعة والأربعين لقيام الدولة بالتزامن مع ذكرى يوم الشهيد وفاء وعرفان لذكرى الشهداء الذين لبوا نداء الواجب وبذلوا أرواحهم رخيصة فداءً للوطن.

وأضاف أنه منذ قيام دولة الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971 والإمارات تحقق قصصاً متوالية من النجاحات في كل الميادين والقطاعات، بفضل المبادئ التي رسخها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

بنغلاديش

وفي دكا، أقام الدكتور سعيد بن حجر الشحي، سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، حفل استقبال في فندق ويستن بداكا، حضره ضيف شرف معالي أبو الحسن محمود علي، وزير الخارجية، نيابة عن حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، كما شارك في الحفل الرئيس السابق لجمهورية بنجلاديش الشعبية محمد حسين إرشاد، وعدد من الوزراء.

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