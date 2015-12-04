سفير السعودية بلبنان: نبارك خطوة ترشيح فرنجية للرئاسة اللبنانية

>أعلن سفير المملكة العربية السعودية فى لبنان على عواض عسيرى أن بلاده تبارك خطوة ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة للبنانية لرغبتها أن يكون هناك دور أكبر للمسيحيين.

وقال عسيرى بعد لقائه مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامى الجميل بحضور وزير العمل اللبنانى سجعان قزي- أن "الرئاسة هى خيار لبنانى لبنانى والمملكة لن تتدخل فى هذا القرار بل تبارك هذه المبادرة الوطنية".

وقال: "نحن نرى اليوم أن هناك مبادرة وطنية لإختيار شخص معين، وندعو إلى ضرورة إجراء حوار مسيحى - مسيحى، ونحن حريصون على ملء هذا الفراغ الرئاسى".

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