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سوريون على صلة بتنظيم داعش فى تايلاند يعتزمون "مهاجمة مصالح روسية"

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سوريون على صلة بتنظيم داعش فى تايلاند يعتزمون "مهاجمة مصالح روسية" سوريون على صلة بتنظيم داعش فى تايلاند يعتزمون "مهاجمة مصالح روسية"

>قالت الشرطة التايلاندية فى وثيقة مسربة استنادا إلى معلومات من جهاز الأمن الاتحادى الروسى إن عشرة سوريين "على صلة" بتنظيم داعش دخلوا تايلاند فى أكتوبر لمهاجمة مصالح روسية.

وحثت الشرطة فى الوثيقة على تكثيف الأمن حول "المناطق المستهدفة التى تشعر السلطات الروسية بالقلق تجاهها" بما فى ذلك أماكن مرتبطة بحلفاء يشاركون فى هجمات على داعش فى سوريا.

وبدأت روسيا ضربات جوية فى سوريا فى 30 سبتمبر أيلول وكثفت الهجمات فى الأسابيع الأخيرة، وأعلنت جماعة بايعت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن اسقاط طائرة ركاب روسية فوق فى أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

وقال ضابطان كبيران بالشرطة لرويترز إن وحدة القوات الخاصة بالشرطة التايلاندية والتى تتعامل مع قضايا الامن القومى وزعت الوثيقة على وحدات الشرطة الأخرى.
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