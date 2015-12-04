قرقاش: تصريحات الإخوان الموتورة سببها نجاح الشراكة السعودية الإماراتية

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على صفحته في موقع «تويتر»، إن الإخوان ليس ضمن أولوياتهم تحرير تعز بل التطاول على الإمارات، مؤكداً أن دور الإمارات الفاعل في اليمن يمثل غصة في الحلق، وأن التصريحات الموتورة للإخوان حول اليمن سببها نجاح التحالف والشراكة السعودية الإماراتية.

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> وبدأ معاليه سلسلة تغريداته بالقول "إن الدكتور عبدالله النفيسي في تحليلاته يكرر سيناريوهات المؤامرات والغمز واللمز، وتأثيره في دائرة الإخوان ومحازبيهم، ولن يخرج من هذه الدائرة".

وأضاف، "من الصعب أن يتقبل الدكتور النفيسي أن الإمارات وضمن التحالف الذي تقوده الرياض غيرت مجرى التمرد في اليمن، حزبيته عمته وتحجم تأثيره وطرحه".

وأكد أن الراصد لمشهد التواصل الاجتماعي في منطقتنا يدرك بوضوح دائرة متابعي النفيسي، وهي إخوانية، ولهؤلاء دور الإمارات الفاعل في اليمن غصة في الحلق.

وأشار إلى أنه على مر السنوات قرأنا للنفيسي وتابعنا تقلباته، والثابت أن معظم سيناريوهاته جانبها الصواب وتجاوزتها الأحداث، ولن يكون اليمن استثناء.

وقال في تغريدة أخرى "التصريحات الموتورة للإخوان حول اليمن سببها نجاح التحالف والشراكة السعودية الإماراتية، فلا يستوي بياع الكلام مع من على الأرض تسيل دماؤه الزكية".

وأكد معاليه "الإخوان ومن خلال غمزهم ولمزهم وانتهازيهم الأسطورية أولويتهم ليست تحرير تعز بل التطاول على الإمارات، والنفيسي طرحه في هذا السياق".

واختتم قرقاش سلسلة تغريداته بالقول "برغم تجار الكلام، دور الإمارات الفاعل مستمر ومحوري في تعز، "باطنية" النفيسي لا تنطلي على أحد، ومرة أخرى سيبرز دور قواتنا المسلحة في تحرير تعز".

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