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تجديد حبس سيدة بالجمالية سرقت مشغولات ذهبية بـ 50 ألف جنيه لشراء الهيروين

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تجديد حبس سيدة بالجمالية سرقت مشغولات ذهبية بـ 50 ألف جنيه لشراء الهيروين تجديد حبس سيدة بالجمالية سرقت مشغولات ذهبية بـ 50 ألف جنيه لشراء الهيروين
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامها بسرقة مشغولات ذهبية تقدر بـ 50 ألف جنيه وبيعها بالصاغة.

أمر مصطفى أكرم وكيل أول نيابة الجمالية بإشراف المستشار حازم عبد الشكور رئيس النيابة فى وقت سابق بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامها بسرقة مشغولات ذهبية تقدر بـ 50 ألف جنيه وبيعها بالصاغة .

كشفت تحقيقات النيابة عن ضبط المتهمة اثناء محاولتها بيع كمية من المشغولات الذهبية بأحد محلات الصاغة بمنطقة الجمالية دون فاتورة شراء وبسعر بخس، حيث تم القاء القبض عليها وتحرر محضر بالواقعة .

واعترفت المتهمة أمام النيابة بقيامها بسرقة المشغولات الذهبية من داخل شقة بمنطقة الاميرية عن طريق مفتاح مصطنع، وقررت بيعها بالصاغة لشراء الهيروين، وبررت ذلك بإنها مدمنة هيروين ولا تستطيع الحصول عليه لغلو ثمنه وعدم قدرتها على الشراء، ففكرة فى السرقة من أجل الحصول على الكيف، فاصدرت النيابة قرارها السابق، وامرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وإستدعاء صاحب الشقة للاستماع لإقواله وتسلميه المشغولات الذهبية .

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