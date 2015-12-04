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مرور الجيزة يضبط 1117 مخالفة مرورية بمحاور المحافظة فى شهر نوفمبر

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مرور الجيزة يضبط 1117 مخالفة مرورية بمحاور المحافظة فى شهر نوفمبر مرور الجيزة يضبط 1117 مخالفة مرورية بمحاور المحافظة فى شهر نوفمبر
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مديرإدارة المرور، بشن حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد المخالفات المرورية المتنوعة بناء على تعليمات اللواء طارق نصر مدير الأمن بهدف الزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

و رصد الحملات المرورية التى شنتها الادارة خلال شهر نوفمبر الماضى 1117 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالمحافظة بمحور المنيب للقادم من الهرم بطريقى المنصورية والمريوطية ونفق الهرم وبمنازل كوبرى 15 مايو "شارع النيل - سفنكس وكوبرى أحمد عرابى وكوبرى الجامعة وبمنازل كوبرى أكتوبر "شارع البطل وشارع النيل" بمطالع محور 26 يوليو من جهة ميدان لبنان وشارع السودان وكوبرى إمبابة بمطالع كوبرى روض الفرج بشارعى النيل وكوبرى إمبابة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

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