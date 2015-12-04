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سيدة تنهال بالضرب على زوجها العرفى لرفضه الاعتراف بحملها

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سيدة تنهال بالضرب على زوجها العرفى لرفضه الاعتراف بحملها سيدة تنهال بالضرب على زوجها العرفى لرفضه الاعتراف بحملها
أقامت "علا.م" دعوى إثبات نسب وزواج أمام محكمة الأسرة ضد زوجها "مازن.ك" بعد رفضه الإعتراف بحملها وإنكار علاقته الزوجيه معها وتصريحه أنه لم يختلى بها ولم يعاشرها معاشرة الازواج.

وقالت"علا" بدعواها التى حملت رقم 2786لسنة2015 أمام محكمة الأسرة بزنانيرى:لم أتصور أن حظى التعيس سيجعلنى أقع مع هذا الشخص الذى رسم على دور الملاك الطاهر والدكتور الرحيم بمن حوله ولكن كان عكس هذا تمام وخدعنى ليقم معى علاقة وفى النهاية تركنى ورفض الاعتراف بمصيبته .
>وأكملت:عشنا أكثر من 10 شهور معا كأزواج بورقة عرفية وشهادة بعض من الأصدقاء ولكن عندما علم بحملى رمانى وعاملنى كالعاهرات رغم علاقتى به وحبنا الذى كنا نظن أنه سيكتمل .

وتابعت:جعل أصدقائى يكذبون وجدت نفسي وقعت فى خديعه كبرى وعندما واجهته حدثت مشدات جعلتنى أعتدى عليه ضربا وبعدها حرر محضر وأقام ضدى قضية ووقفت متهمة بعد أن كنت صاحبة حق وكل ما أريده أن يتحمل نتيجه أفعاله ويعترف بابنه وما فعله معى .

فيما رد الدكتور"مازن.ك":لم أفعل ما تدعيه ضدى بل هى من سوءت سمعتى وليس أمانع فى عمل تحليل البصمة الوراثية ولكنى لست مضطر فهى من تعدت على بالضرب والاساءة وجعلت سمعتى تسوء بين كل معارفى لتعلقها المرضى بى .

وأكمل:لم أتصور فى حياتى أن أقف متهمة بتلك الأفعال وأنا من يعرف الاصوال والاخلاق.

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مصر 365