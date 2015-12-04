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مميش: عبور 97 سفينة قناة السويس خلال يومين بحمولة 6 مليون طن

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مميش: عبور 97 سفينة قناة السويس خلال يومين بحمولة 6 مليون طن مميش: عبور 97 سفينة قناة السويس خلال يومين بحمولة 6 مليون طن
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال اليومين الماضيين من الأربعاء وحتى أمس الخميس عبور 97 سفينة بحمولة 6 مليون و184 ألف طن من الاتجاهين حمولات مختلفة.

وشهدت القناة القديمة عبور 38 سفينة بحمولة 2 مليون و184 ألف طن من الشمال إلى الجنوب، كما شهدت القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال عبور 59 سفينة بحمولة 4 مليون طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحي للقناة شهد يوم الأربعاء عبور 46 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و784 الف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور17 سفينة بحمولة قدرها 948 الف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MERECE MAERSK بحمولة قدرها171ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون و784 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التي ترفع علم مالطا ALNESUSبحمولة قدرها 198 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت أمس الخميس، عبور51 سفينة بحمولة 3 مليون و400 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور21 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية HYUNDAI COGECHERبحمولة 146ألف طن قادمة من انجلترا ومتجهة إلى سنغافورا.

كما عبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 2 مليون و200 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التي ترفع علم اليونان ASTERO CHORUS ، بحمولة 162ألف طن.

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