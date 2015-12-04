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بالصور.. توقف الحياة فى جرف حسين بأسوان بسبب انقطاع المياه 10 أيام

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بالصور.. توقف الحياة فى جرف حسين بأسوان بسبب انقطاع المياه 10 أيام بالصور.. توقف الحياة فى جرف حسين بأسوان بسبب انقطاع المياه 10 أيام
تسبب انقطاع المياه عن منطقة "جرف حسين" التى تبعد عن جنوب شرق مدينة أسوان بحوالى 140 كيلو متراً، فى توقف مخبز العيش الوحيد بالمنطقة، وأيضاً توقف إنتاج مصنع الثلج الذى يؤثر على توقف الصيد ببحيرة ناصر، بجانب معاناة الأهالى المعيشية نتيجة انقطاع المياه.

وقال "فتحى القاضى" مدير مصنع الثلج بجرف حسين، "سبب انقطاع المياه هو عدم توافر لمحطة الرفع والتغذية التى تشرف على إدارتها المفرخات السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية لمدة 10 أيام متتالية"، مضيفاً بأنها ليست المرة الأولى، وعرضنا عليهم توفير الكميات المطلوبة من السولار اللازمة لتشغيل المحطة، لحين إمدادهم بالكمية المطلوبة، إلا أنهم رفضوا هذا المقترح بسبب غياب المدير وكونهم موظفين بالعقود ولا يحق لهم التصرف بالبديل.

وأكد "القاضى"، أن الحياة فى جرف حسين متوقفة تماماً، نظراً لأن المنطقة تعد نائية، ولا يتوافر بها البديل لمحطة المياه الموجودة فى المفرخات السمكية، مشيراً إلى أن هناك خط طرد وحيد يخدم رى الأراضى الزراعية ومياهه تضخ بدون معالجة مخلوطة بالأتربة والطين.

ومن جانبه، أوضح أحمد مرعى، مسئول مخبز المنطقة، بأن هناك إقبال متزايد على المخبز منذ بداية شهر ديسمبر الجارى، بعد تدخل مجلس الوزراء ووزارة فى توفير الخبز للمواطنين بالمنظومة القديمة بسبب ضعف شبكات الاتصال، إلا أن مشكلة انقطاع المياه تسببت فى حرما ما يزيد على 3 آلاف مواطن من رغيف الخبز.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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