ائتلاف مناهض للشيعة يدعو الرئيس لتعيين أحدهم بالبرلمان لكشف اللوبى الإيرانى

دعا ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف خير أمة، المناهض للفكر الشيعى، الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعيين أحد أعضاء الائتلاف فى البرلمان، لكشف عملاء إيران واللوبى الشيعى داخل المجلس.

وقال "رضوان" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" نحن فصيل وطنى وجزء من الشعب المصرى ووقفنا مع الدولة المصرية فى جميع المراحل ونريد أن نمارس دورنا الوطنى تحت قبة البرلمان".

وأضاف "رضوان" :" حال تعيين أحد منا فى البرلمان سوف نكشف عملاء إيران واللوبى الشيعى داخل مجلس النواب".

يشار إلى أن ائتلاف خير أمة هو الاسم الجديد لاتئلاف أحفاد الصحابة وآل البيت لمواجهة الفكر الشيعى.