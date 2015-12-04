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"الزراعة " تستعد لاستقبال 8500 عجل من 3 دول بمحاجرها للذبيح الفورى

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"الزراعة " تستعد لاستقبال 8500 عجل من 3 دول بمحاجرها للذبيح الفورى "الزراعة " تستعد لاستقبال 8500 عجل من 3 دول بمحاجرها للذبيح الفورى
قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الادارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استعدت لاستقبال 8500 رأس من العجول الحية خلال الساعات المقبلة،منها 1000 عجل قادمة من السودان و1500 من أوكرانيا،و6000 عجل من أرجواى للذبيح الفورى والتربية تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية المصرية.

وأكد "جاد المولى"، أن جميع الماشية الحية المستوردة تخضع لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية.

وشدد رئيس الحجر البيطرى،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، علىأن اللجان البيطرية المشكلة من قبل الهيئة تفحص وتتابع حاليا بعدد من دول الاستيراد كميات كبيرة من شحنات الحيوانات الحية واللحوم المجمدة تصل قريبا لطرحها بالأسواق لضبط الاسعار ، حيث تشرف اللجان على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، موضحا أن جميع العجول الحية المستوردة لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

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