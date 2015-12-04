لتتفادى إنجاب طفل لديه إعاقة.. تعرف على أهم الفحوصات التى يجب إجراؤها



>يجهل كثيرون من المقبلين على الزواج بأهم الفحوصات والتحاليل التى يجب إجراؤها لتجنب ولادة طفل لديه أعاقة ذهنية مثل متلازمة داون أو تأخر عقلى . اهم الفحوصات والتحاليل لتجنب ولادة طفل لديه اعاقة

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>حول ذلك يقول دكتور محمد شورى أخصائى المخ والاعصاب، إن هناك بعض الفحوصات التحاليل التى يتم إجرائها لتجنب ولادة طفل لديه إعاقة ذهنيا والتى يتم إجراؤها قبل الزواج والأخرى أثناء الحمل وأهمها ":

> 1)تحاليل قبل الزواج

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>يجب إجراء فحص الكورموسومات والجنيات الوراثية قبل الإقبال على الزواج للاطمئنان غنه فى حالة حدوث حمل لم ينتج عنه ولادة طفل يحمل إعاقة ذهنية التى يساهم فى إذا كان هناك تطابقا بين الكوموسومات الوراثية بين الزواج أم لا . 2)فحوصات أثناء الحمل

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>يتم إجراء هذا الفحص فى حالة إذا سبق ولادة طفل لديه إعاقة ذهنية ويخشى الزوجين ولادة طفل لديه إعاقة من خلال سحب عينة من السائل الأمنيوسى أثناء الشهر الرابع أو الخامس لفحصها لمعرفة إذا كان الجنين به تشوهات خلقية تساهم فى اصابته بالإعاقة ذهنية أم لا.

شبكةعيونالإخبارية

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