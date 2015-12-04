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ألمانيا ترحل أسترالياً شارك فى قتال داعش بسوريا

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ألمانيا ترحل أسترالياً شارك فى قتال داعش بسوريا ألمانيا ترحل أسترالياً شارك فى قتال داعش بسوريا

>ذكر تقرير إخبارى اليوم الجمعة أن السلطات الألمانية اتهمت أستراليا كان قد انضم إلى وحدة للميليشيات الكردية التى تقاتل تنظيم "داعش"، بأنه إرهابى وسيرحل إلى أستراليا.

واعتقلت السلطات الألمانية أشلى ديبول 23 عاما قبل يومين أثناء وجوده فى البلاد خلال استراحة من ساحة المعركة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بى سى".

وكان ديبول، الذى يستخدم أيضا الاسم المستعار ميتشل سكوت، قد نشر على حسابه بموقع فيس بوك اليوم الجمعة أنه اتهم بأنه إرهابى وتم إرساله إلى مركز الاحتجاز فى مدينة آيزنهوتنشتات على الحدود الألمانية مع بولندا، وسيتم ترحيله إلى أستراليا يوم الأحد.

ويقاتل الرجل، وهو من بريسبان، تنظيم داعش منذ مطلع 2015 ضمن صفوف ما يعرف باسم "وحدات حماية الشعب الكردية" فى شمالى سوريا، وقتل أستراليان كانا يقاتلان مع وحدات حماية الشعب.

يذكر أن القانون الأسترالى يقتضى توجيه اتهامات إلى أى مواطن ينضم إلى جماعة مسلحة تحاول الإطاحة بحكومة معترف بها.
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