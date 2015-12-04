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من دعم مطربة "آراب أيدول" ميرفت وجدي في أول ألبوم لها؟

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الخميس 03-12-2015 22:18

أحيت مطربة "أراب أيدول" المصرية ميرفت وجدي حفلها الأول في ساقية الصاوي بمناسبة طرحها لألبومها الأول وذلك وسط حضور أصدقائها من بعض برامج اكتشاف المواهب الأخرى الذين أتوا لدعمها مثل ليث أبو جودة ومحمد سراج وشيرين يحي ونجوم "أراب أيدول" مؤمن خليل ، محمد حسن ،هبة يوسف ، إيمان عبد العزيز ونور محمد ، فريق "سبايس مكس" ، نجوم فريق The Five برنامج "اكس فاكتور"،كمال كمال نجم فريق "لايف تيم" .

كما حضر الحفل أيضاً بعض الملحنين والموزعين والشعراء الذين شاركوا في إعداد ألبوم ميرفت.

وغنت ميرفت خلال الحفل عدد من أغنيات الألبوم مثل "مستنياك"و "قلبها جامد"و"صورة منك"ونتملى مندفعة" كما غنت أغنية "أما براوة" للمطربة نجاة الصغير ولاقت استحسان الحضور وتشجعيهم.

 

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