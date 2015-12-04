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عمرو دياب يحصل على جائزة اليوتيوب الذهبية

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الخميس 03-12-2015 22:32

حصل المطرب على جائزة اليوتيوب الذهبية بمناسبة تخطي قناته على اليوتيوب لحاجز المليون مشترك في يوليو الماضي ،وبذلك يكون عمرو هو أول فنان عربي يحصل على هذه الجائزة.

وقالت الصفحة الرسمية لعمرو دياب على الفيس بوك:" تخطت القناة الرسمية للفنان ‫‏عمرو دياب علي ‫ اليوتيوب في يوليو الماضي حاجز المليون مشترك لتصبح أول قناة لفنان في الشرق الأوسط يصل عدد مشتركيها لمليون مشترك".

وأضافت:"اليوم يحتفل عمرو دياب بحصوله على جائزة اليوتيوب "Gold Play Button" لتخطي قناته المليون مشترك".

 

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