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المحامي نبيه الوحش: زواج رغد سلامة لن يؤثر على قضية تحولها جنسياً

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الخميس 03-12-2015 22:41

أكد المحامي المصري نبيه الوحش في تصريحات خاصة لـ "سيدتي نت" أن زواج الممثلة رغد سلامة من ثري سعودي لن يؤثر على سير دعوته القضائية ضدها لإثبات إنها متحولة جنسياً وأن اسمها الحقيقي سمير ومطالبته بطردها خارج .

وأضاف الوحش أن رغد خدعت المجتمع كله وظهرت للقنوات الفضائية لتقول إنها فتاة وكل المستندات التي معه تؤكد ذلك ومختومة بختم النسر اللبناني.

وأنهى كلامه قائلاً أن القضية تاريخها قبل إعلان زواجها ما يعني إنها مستمرة كما هي.

وكانت أقاويل قد ترددت صباح اليوم عن زواج رغد من ثري سعودي.

هذا ومن المزمع أن تكون أولى جلسات محاكمة رغد سلامة يوم 22 من ديسمبر الجاري.

 

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