مارك زوكربيرج يواجه إتهامات بالـ "كذب والنفاق"

أثار مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج، إعجاب الملايين حول العالم، بعد تبرعه بـ 99٪ من أسهم "فيس بوك" الخاصة به للمؤسسات الخيرية الجديدة ، أي 45 مليار دولار أمريكي.

وقال زوكربيرج، وهو أحد أكرم شخصيات العالم، إن الهدف من تبرعه بهذا المبلغ الكبير، هو المساهمة في تأمين حياة أفضل للأجيال القادمة.

هذه الخطوة التي أقدم عليها مارك مع زوجته Priscilla Chan، بالرغم من أنها لاقت استحسان الكثيرين، فقد وصفه البعض بأنه "منافق وكاذب".

وجاء في صحيفة الـ Daily mail البريطانية: "هناك جانب مظلم لهذا الأمر.. في الوقت الذي يبني هؤلاء الأثرياء ثرواتهم من الشركات التي تجنب الضرائب المدفوعة من قبل بقية المجتمع، يدعون انهم سيحلون مشاكل العالم.

يشار إلى أن مارك في الرسالة متوجهاً إلى طفلته، إنه وزوجته ليس لديهما بعد الكلمات لوصف ما تعنيه لهما ولادتها، وأن حياتها الجديدة مليئة بالوعود، ويأملان أن تكون سعيدة وصحّية. وأضاف مارك في الرسالة أن طفلته قدّمت لهما بالفعل سبباً للتفكير في عالم أفضل وهما يأملان أن تعيش فيه.