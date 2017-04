حوت شرس وحافلة مخطوفة جديد الصالات العربية

طاقم سفينة في مواجهة حوت لا يرحم وعملية سرقة فاشلة تؤدي الى خطف حافلة بركابها. هذه هي مواضيع الفيلمين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

In the Heart of the Sea

بعد سبعة أعوام على تعاونه مع السيناريست Peter Morgan في فيلم Frost/Nixon الذي ترشّح لخمس جوائز أوسكار، اختار المخرج Ron Howard مجدداً هذا الأخير لكتابة سيناريو فيلمه الجديد In the Heart of the Sea والمقتبس عن رواية In the Heart of the Sea: The Tragedy of the Whaleship Essex للكاتبNathaniel Philbrick ، مع العلم ان الكاتب Herman Melvilleاستوحى روايته Moby Dick من هذه القصة المبنية على وقائع حقيقية والتي تحوّلت بدورها الى فيلم عام 1948 من بطولة Gregory Peck و إخراجJohn Huston . لتجسيد أدوار الشخصيات في الفيلم بشكل واقعي ومقنع، أجبر المخرج Ron Howard الممثلين على تناول كميات من الطعام كانت تنقص يوماً بعد يوم حتى وصلت وجبة الطعام في آخر يوم تصوير في البحر الى 600 سعرة حرارية فقط!!! وهذا بدا واضحاً على الشاشة في اليوم الـ 90 لرحلة الصيد في البحر في مواجهة حوت لا يرحم قرر الانتقام من طاقم السفينة. In the Heart of the Sea فيلم من نوع المغامرات من بطولة Chris Hemsworth و Cillian Murphy و Brendan Gleeson وهو يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Bus 657

هذا الفيلم يجمع بين التشويق والاكشن من بطولة Robert De Niro و Dave Bautista وKate Bosworth، تدور قصته حول رجل عاجز عن دفع أدوية إبنته المريضة والتي هي بحاجة الى عملية جراحية. أمام هذا الواقع سيخطط مع مجموعة من الأشخاص لسرقة كازينو ولكن عندما تفشل عملية السرقة سيضطر الى خطف حافلة ركاب. Bus 657 فيلم لا يقدّم أي جديد في هذا النوع من الأفلام ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.