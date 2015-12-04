الثلاثاء.. قصر ثقافة البحر الأحمر يحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف بالقصير

يقيم فرع ثقافة البحر الاحمر يوم الثلاثاء المقبل محاضرة دينية بعنوان " المولد النبوى الشريف " احتفالاً بذكرى المولد النبوى الشريف وذلك فى العاشرة صباحا يوم 8 ديسمبر الجارى بمدرسة جمال عبدالناصر الاعدادية المشتركة بمدينة الغردقة يحاضر فيها الشيخ عربى محمد احمد واعظ بمنطقة الازهر الشريف بالقصير.

كما يستقبل بيت ثقافة القصير زياره من المدرسة الثانوية الفندقية والمدرسة الثانوية بنات بالقصير فى السادس من ديسمبر الجارى لعمل برنامج تربوى ونقاش مفتوح عن اخلاق الصحابة ويدير النقاش عبير ناصر .

كما يتم عرض افلام تسجيلية عن اهمية العمل ويقيم بيت ثقافة ام الحويطات فى نفس اليوم مسابقة فى المعلومات العامة وتقام امسية شعرية لشعراء نادى ادب سفاجا بحضور سيد عبدالعزيز وجمال اسماعيل رئيس نادى ادب سفاجا والشاعر محمد سعيد مصطفى وذلك فى السابعة مساءا يوم 9 من الشهر الجارى ببيت ثقافة سفاجا .

و تقيم مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسمات فخارية وذلك فى الفترة من 8 وحتى 10 من ديسمبر الجارى فى العاشرة صباحا بمدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بالقصير .

وتنظم مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "معجزات ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم"يحاضرها الشيخ حسين عمارة بمدرسة الصنايع الثانوية بنات ويقام فى نفس اليوم ببيت ثقافة ام الحويطات محاضرة بعنوان"الانسان والبيئة"يحاضرها احمد رضوان محمد فى الحادية عشر صباحا بمدرسة قرية ام الحويطات الاعدادى.