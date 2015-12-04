فرنجية: إذا وقع الإختيار على كرئيس لبنان سأعمل على حل مشكلة البلد

>أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرشح للرئاسة اللبنانية أنه إذا وقع الاختيار عليه أن يكون رئيسا فسيعمل على إيجاد حلولا لمشكلات البلاد.

وقال سليمان بعد لقائه بالبطريرك المارونى اللبنانى بشارة بطرس الراعى إن هدفنا ليس أن نصل إلى الرئاسة بل هدفنا أن نحل الأمور .

وتعهد بالعمل للوصول إلى قانون انتخابات نيابية ينصف التوازن الوطنى ويعطى تمثل حقيقى لباقى الطوائف"، وقال "إننى لم أؤيد يوما قانون انتخاب ضد مصلحة المسيحيين وأنا قاتلت وناضلت إلى جانب رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون لكى نجد قانونا ينصف المسيحيين".

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