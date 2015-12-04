قائد الجيش الليبى يبحث مستجدات الأوضاع بمحاور القتال ببنغازى

>بحث القائد العام للجيش الليبى الفريق خليفة حفتر، مساء الخميس ببنغازى، مع آمر القوات الخاصة الليبية العقيد ونيس بوخمادة، مستجدات الأوضاع داخل محاور القتال المختلفة بالمدينة.

وقال المتحدث الرسمى للقوات الخاصة العقيد ميلود الزوى فى تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القائد العام للجيش الليبى الفريق خليفة حفتر التقى مع العقيد ونيس بوخماده آمر القوات الخاصة، وبحثا آخر المستجدات داخل محاور القتال، لافتا أن الفريق خليفة حفتر أثنى على تضحيات القوات الخاصة وصمودها وقدم لها الشكر والتقدير.

وأضاف الزوى أن آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة قدم العزاء للواء حفتر فى الفقيد العقيد على الثمن آمر غرفة عمليات الجيش الذى قتل جراء انفجار لغم أمس الأول ببنغازى.