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بالفيديو.. شاهد عيان: شمروخ الفرح تسبب فى "حريق الطالبية" والعريس هرب

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بالفيديو.. شاهد عيان: شمروخ الفرح تسبب فى "حريق الطالبية" والعريس هرب بالفيديو.. شاهد عيان: شمروخ الفرح تسبب فى "حريق الطالبية" والعريس هرب
قال شاهد عيان من أهالى منطقة الطالبية، إن الحريق الذى اشتعل فى الجراج التابع لقسم شرطة الطالبية، وقع نتيجة إطلاق عدد من الشماريخ من قبل الأهالى والمدعوين فى الهواء وأن أحد الشماريخ أصابت شجرة من الأشجار المنتشرة والمحيطة بالسيارات المحتجزة داخل الجراج فسقطت ما أدى إلى اشتعال النيران فى الجراج واحتراق عدد من السيارات.

وأضاف "الشاهد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العريس حينما علم باشتعال النيران فى الجراج فر هارباً، وترك العروس ليلة الدخلة، وقامت قوات الأمن بالقبض على العروس حتى حضر والدها وخالها وتم صرفها واقتياد الأخرين إلى قسم الشرطة للتحقيق معهم.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، تلقت بلاغاً باشتعال النيران فى جراج قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقل فريق من رجال الحماية يصاحبه عدد من سيارات الاطفاء إلى مكان الحريق تحت إشراف العميد هانى سعيد والنقيب عطية نصر، وتولى عملية اخماد النيران.

الحماية المدنية تسيطر على حريق جراج الطالبية

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مصر 365

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