"النور": نعول على الدوائر المعادة.. ونخوض الانتخابات فيها بـ 4 مرشحين

قال المهندس صلاح عبد المعبود، المتحدث الرسمى لحزب النور، وعضو المكتب الرئاسي للحزب، إن حزبه يعول كثيرا على الدوائر المعادة والتى سيجرى فيها الانتخابات خلال أيام، موضحا ان الحزب لديه 4 مرشحين بجولة الاعادة بينهم اثنين فى الرمل ومرشح فى دمنهور، وأخر فى بنى سويف.

وأضاف عبد المعبود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيعقد اجتماعا للهيئة العليا عقب انتهاء انتخابات الدوائر المعادة، والتى ستكون خلال الاسبوع المقبل ليناقش الحزب تقريرا حول أسماء نوابه فى البرلمان واجندته التشريعية، ومخططه للمرحلة المقبلة.

وأوضح عبد المعبود أن الحزب سيناقش خلال اجتماع الهيئة العليا لتسمية رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وكذلك كتلته داخل البرلمان، والمستقلين الذين سيضمهم، مؤكدا أنه سيفتح بابه للجميع سواء أحزاب أو مستقلين للانضمام لتحالفه الانتخابى، مشيرا إلى أن الحديث حول التشكيل النهائى للتحالف أمر سابق لآوانه.

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